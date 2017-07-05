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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltında

Malatya'nın Darende ilçesinde 38 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Malatya'nın Darende ilçesinde 38 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltında

Malatya'nın Darende ilçesinde 38 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-300 karayolu Yenice Mahallesi yol ayrımında mola veren bazı kişilerin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce araçlar ve zanlıların konakladığı yerde yapılan aramada, çalılar arasına gizlenmiş poşetler içerisinde 38 kilogram kubar esrar bulundu.

"Uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.K, D.K, S.K, A.K, İ.A. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Malatya
  3. Darende
  4. Yenice
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