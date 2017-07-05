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Malatya’da Türk İslam Nakışları Yıl Sonu Sergisi açıldı

Malatya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türk İslam Nakışları Yıl Sonu Sergisi bu yıl da açıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:21
Malatya’da Türk İslam Nakışları Yıl Sonu Sergisi açıldı

Malatya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk İslam Nakışları Yıl Sonu sergisi açıldı. 17 kursiyerin birbirinden güzel ve başarılı50’den fazla eserinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan sergiye Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ve davetliler katıldı.

Altı aydır devam eden kursta unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yıllık Türk ve İslam Nakışlarının geleneksek yöntemlerle üretildiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İskenderoğlu, “Bu çalışmalarla hem önemli bir kültürel mirasın yaşatılması sağlanıyor hem de bir çok insanın meslek edinmesine katkıda bulunuluyor. Kurslarımızın sayısını ve niteliğini arttırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursların amacının ev hanımlarına ve genç kızlara mesleki beceriler kazandırmak olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç ise,"Bu şekilde kadınların istihdam imkanı bulması ve aile bütçelerine katkı sunmaları temin edilmiş oluyor. Ayrıca kadınların sosyal ve kültürel yönünde de çok faydalı sonuçlar meydana getiriyor. Bu güzel etkinliğin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:21
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