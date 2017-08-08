Malatya’da tartı denetimleri sürüyor

Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, başta Malatya Valiliği olmak üzere kayısı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ortak olarak alınan karar gereği oluşturulan Kayısı Eylem Planı kapsamında, Akçadağ ile Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelince kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetiminin yapıldığı kaydedildi. Yapılan denetimler esnasında kayısı alımı yapan vatandaşların, uygun olmayan, bozuk, muayenesi eksik kantar ve tartılar konusunda ikaz edilerek bilinçlendirildiği ve ikaz edilmesine rağmen muayenesi olmayan tartı kullanmaktan ötürü bir vatandaş hakkında da tutanak tutulduğu belirtildi.