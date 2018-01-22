Malatya'da şüpheli poşet polisi harekete geçirdi

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Şahin sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırıma bırakılan beyaz bir poşet şüphe çekince durum polislere bildirildi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak bomba imha ekibine haber verdi. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması ile bölgeye gelen uzman ekip, özel giysilerini giyerek poşetin yanına gidil fünye yerleştirdi. Alınan önlemin ardından fünye ile kontrollü patlatılan poşette elektrikli diş fırçası çıktı. İncelemelerin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.