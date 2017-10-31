Malatya'da SMA hastası Mehmethan'a sıcak yuva

Malatya'da henüz 5 aylıkken SMA Tip 2 hastalığı tanısı konulan ve annesi Ayşe Bahçalı'nın hayata bağlamaya çalıştığı 10 yaşındaki Mehmethan Bahçalı, Valilik tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tek odalı evde 10 yaşındaki oğlu Mehmethan ile yaşayan Ayşe Bahçalı, sosyal medya hesabından oğlunun durumuna ilişkin bir yıl önce paylaşımlarda bulundu.

Bahçalı, daha sonra Malatya Valiliğine başvuru yaparak, oğlu için yardım kampanyası başlatılmasını talep etti. Valiliğin yaklaşık 5 ay önce başlattığı yardım kampanyası kapsamında aileye ev alındı.

Konuşma yetisini kaybeden oğlunun yeniden "Anne" diye sesleneceği günün hayaliyle yaşayan ve hayatını evladına adayan Ayşe Bahçalı ve Mehmethan Bahçalı, yardım kampanyası ile sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kış aylarını hastanelerde geçiriyorduk"

Ayşe Bahçalı, yardım kampanyasına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, "Eski evimizde ısınma problemi vardı, soğuk olduğu için de Mehmethan hep hasta oluyordu. Kış aylarını hastanelerde geçiriyorduk. Yeni evimiz doğalgazlı, Mehmethan'a göre ısısını ayarladık." diye konuştu.

"Oğlum artık daha rahat"

Oğlunu sıkılmaması için üç saatte bir evin farklı odasına götürdüğünü anlatan Bahçalı, şunları dile getirdi:

"Evde yemek yaptığım zaman artık kokusu oğlumu rahatsız etmiyor. Artık oğlumun yanında çamaşırlarımı kurutmuyorum. Ona daha temiz ortamda bakabildiğim için Allah'a çok şükür. Devletimizden Allah razı olsun, hastalarına sahip çıkıyor. Çok zor durumdaydık, devletimiz arkamızda olduğu için oğlumu daha iyi bir eve taşıyabildik. Devletimiz SMA Tip 1 hastalarının ilaçlarını vermeye başladı. Tüm SMA çocuklarının annesi olarak SMA Tip 2 ve Tip 3'lere de o ilaç getirtilsin. Hepsi bizim yavrumuz."