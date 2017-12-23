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Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:58
Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında MAŞTİ’de kavga çıktı. Tabancanın kullanıldığı kavgada, Erol İ. ile Sefa E. yaralandı. Olayın hemen ardından şüpheliler kaçmaya çalışırken, Bünyamin G. gözaltına alındı. Bu esnada diğer şüpheli Tuna Ş. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay sonrası çok sayıda polis ekibi MAŞTİ’ye yönlendirilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol İ.nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 08:58
  1. MALATYA
  2. SİLAHLI KAVGA
  3. ASAYİŞ
  • Tuncelili liliTuncelili lili13 sa önce
    Eşekler iyi ve chpkk oluşumunda , meclisi görmedinmi ? UZAYLILAR BASTI birayda iki milyon tl/telefon faturası biriside merihe gitti 93.000 kmgezdi öbürü üçsenedir hasta mecliste yok dağda maaşı E postayla dağa gidiyor vah vah vah !Galiba ölüme çare bulunmuşta bizim haberimiz olmadı.
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