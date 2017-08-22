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Malatya'da öğretmenlere operasyon: 10 gözaltı kararı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 eski öğretmen gözaltına alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 10:39
Malatya'da öğretmenlere operasyon: 10 gözaltı kararı

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma  kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına  aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:39
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