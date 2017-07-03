Malatya'da minibüs trambüs direğine çarptı: 19 kişi yaralı
Malatya'da minibüsün trambüs direğine çarptığı kazada 19 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:38
Malatya'da minibüsün trambüs direğine çarptığı kazada 19 kişi yaralandı.
Mehmet Akdemir idaresindeki 23 DT 833 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ karayolunun 7. kilometresinde trambüs direğine çarptı.
Kazada şoför ile araçtaki 18 yolcu yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bu arada kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Elazığ karayolu minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.