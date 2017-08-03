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Malatya’da klima satışları patladı

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
Malatya’da klima satışları patladı

Son yıllarının en sıcak yaz günlerini yaşayan Malatya’da vatandaşlar serinlemek için soğutuculara yöneldi.Son günlerde artan sıcaklıklardan dolayı ellerinde klima ve vantilatör kalmadığını vurgulayan esnaflar ise birçok vatandaşın talebini karşılayamadıklarını söyledi.

Malatya’da beyaz eşya satışı yapılan bir firmada çalışan Ramazan Şimşek, sıcakların artmasıyla birlikte klima ve vantilatör satışlarının patladığını kaydederek, şu anda stoklarda klima ve vantilatör kalmadığını aktardı.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Şimşek, ilk defa bu kadar klima ve vantilatör satışı yaptıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
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