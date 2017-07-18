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Malatya’da kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:55
Malatya’da kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile çıkan kavgada H.İ. isimli şahıs tabancanın dipçiği ile kafasına vurulması sonucu yaralandı. Kafasından darp edilen H.İ. yaralı olarak kaçtığı Küçük Mustafa Paşa Mahallesinde yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı şahıs, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:55
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