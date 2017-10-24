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Malatya'da işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde karayolları işçilerini  taşıyan kamyonetin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

24 Ekim 2017 Salı 10:32
Malatya'da işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

D-300 karayolunun Karşıyaka Mahallesi çıkışında sürücüsünün adı henüz  öğrenilemeyen 34 RY 1373 plakalı karayolları işçilerini taşıyan kamyonet, yoldan  çıkıp menfeze çarptı.

Ensari Sefer (36) ve Hüsamettin Ovit (27) kaza yerinde hayatını  kaybederken, kamyonette bulunan Veysi Öktelik ve kimliği henüz belirlenemeyen bir  işçi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sefer ve Ovit'in cenazeleri ise otopsi için Darende  Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:32
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