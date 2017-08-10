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Malatya'da gece yarısı kara haber: Ölüler ve yaralılar var

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:22
Malatya'da gece yarısı kara haber: Ölüler ve yaralılar var

Eyüp Yıldırım idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra traktörün römorkunda bulunan Nadire Akbulut, Sümeyra Akbulut, Merve Orhan, Elif Kaya, İsmail Orhan, Melike Doğan ve Hatice Aksüt ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Elif Kaya ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın kaldırıldıkları hastanede öldü.  Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:22
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