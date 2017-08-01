Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY üyesi bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:01
Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi bir kişinin yakalandığı belirtildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:01
  1. Malatya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle bitirdi
    1. Borsa günü düşüşle bitirdi
    2. Haçlılar 4 milyon Müslümanı katletti!
    3. Milli takıma o ismi önerdiler!
    4. Son 6 ayda 10 bine yakın bina..
    5. Bursaspor, Badu'yu kadrosuna kattı
    6. Bangladeş’te “Chikungunya” salgını
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. ABD'de inşaat harcamaları düştü
    9. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. Suriye'de çatışmasızlık bölgesine..
    11. Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba..
    12. 12 milyon TL’lik sahte ürün ele..
    13. Samsun’da yangın paniği
    14. Sakarya ihracatını yüzde 175 arttırdı
    15. ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı..
    16. ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı
    17. Bursa'da fay arama çalışmaları..
    18. Onlarca araç küle döndü
    19. Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7..
    20. Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor