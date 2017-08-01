Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi bir kişinin yakalandığı belirtildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği bildirildi.