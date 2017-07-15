Malatya’da en iyi yaş kayısılar seçildi

Kayısıda hasadın başlaması ile birlikte her yıl yapılan ‘En iyi yaş kayısı’ yarışması düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi fuaye alanında yapılan yarışmada Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorileri olmak üzere iki kategoride 12 ilçeden çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı 352 kayısı üretici katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kayısı başkenti olan Malatya’da şuana hasat zamanının olduğunu hatırlatarak, "Bu yarışmanın ilimize, üreticimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise kayısıyı AB üyesi yaptıklarını belirterek bundan asıl işin bundan sonra başladığını belirti. Kayısı üreticisinin bu yıl mağdur olduğunu belirten Erkoç, üreticinin emeğinin karşılığını bulması noktasında şehrin tüm katmanları ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit’de yarışmaya katılan kayısılarının hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek “Bu sembolik bir seçim, buraya getirilen kayısıların tamamı aslında birincidir” dedi. Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ise kayısının Malatya için önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Kayısı Malatya için birinci derecede önemli bir ürünümüz. Bundan sonra da kayısı üzerinde daha çok çalışılması gerekir. Yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Son olarak söz alan Vali Ali Kaban’da “Benim için Kayısı konusuna biraz hızlı bir başlangıç oldu. Göreve başladığım bu ilk hafta içerisinde kayısıyla ilgili ikinci programa katılıyorum. Malatya’ya gelmeden önce Kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu bir parça biliyordum ama böyle içine düşmek nasip oldu, Yarışmada dereceye giren kayısıları Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz” şeklinde konuştu. Kayısının şifalı bir ürün olduğunu ancak bunun birçok yerde farkında olunmadığını ifade eden Kaban, “Dünya da farkında değil, kayısı çekirdeği ciddi bir anti kanserojen ilaç hükmünde, Kayısı çekirdeği tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kanser oluşumunun çok az olduğu görülmüş. Kayısı çok katma değerli bir ürün, İnşallah kayısının üretiminden nihai tüketimine kadar olan süreci Kayısı Eylem Planı çerçevesinde ele alarak, bu güne kadar yapılmış bütün çalışmalardan da istifade ederek bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor" dedi. Konuşmaların ardından jüri tarafından sonuçlar açıklandı. En iyi Kayısı Yarışmasında Hacıhaliloğlu dalında birinciliği Doğanşehir İlçesi Yuvalı Mahallesinden Hasan Sarıtaş alırken, Kabaaşı dalında ise Akçadağ İlçesi Gölpınar Mahallesinden İsmet Gökçe birinciliğe layık görüldü. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol tarafından verildi. Her kategorinin birincisine tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne ise çeyrek altın verilirken yarışmaya katılan tüm yarışmacılara da Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından budama seti hediye edildi. Programa Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, Ziraat Odaları Başkanları, Kayısı üreticileri ve vatandaşlar katıldı.