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Malatya’da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu

Malatya’da emlakçılar, kayısı sezonunun ardından piyasada yaşanan durgunluğun aşılacağından umutlu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:21
Malatya’da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu

Ülkede son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini olumsuz etkilediğini ifaden Emlakçı Cevdet Zafer, bu yıl ki kayısı rekoltesinin yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, kayısı sezonu ile birlikte satışlarda hareketlenme olacağını söyledi.

Özellikle referandum öncesi piyasada büyük bir durgunluk yaşandığını kaydeden Zafer, son dönemlerde yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşüşünün de emlak satışlarındaki artışa katkı sağlayacağını aktardı.

Malatya’da kayısı rekoltesinin açıklanması ile birlikte umutlandıklarını dile getiren Zafer, üreticilerin kayısıdan elde ettiği paranın bir kısmını gayrimenkule ayıracaklarını düşündüğünü söyleyerek, emlakçılar olarak vatandaşlara hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:21
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