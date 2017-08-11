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Malatya’da baltalı ve silahlı kavga:5 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve baltalı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:16
Malatya’da baltalı ve silahlı kavga:5 yaralı

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Tedaş mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, kayısı bahçesinde çalışan Nurettin A. (51), Fuat A.(16), Gürkan K. (21), Yunus Y. (25) ile bölgede kayısı bahçesi bulunan Levent C. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğu öğrenilen Yunus Y.’nin üzerinde bulunan silahla havaya iki el ateş ettiği, balta ve sopaların kullanıldığı kavgada Nurettin A., Fuat A., Gürkan K., Yunus Y. ile Levent C. yaralandı.

Kafasına aldığı balta darbesi sonucu ağır yaralanan Yunus Y. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:16
  1. Malatya
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Akça
  4. Tedaş
  5. Turgut Özal
  6. TSK
  7. Akçadağ
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