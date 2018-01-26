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Malatya'da altyapıya rekor yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(Genel Müdürü Doç.Dr. Özgür Özdemir, Malatya'da biriken altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için son 4 yılda toplam 305 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 18:02
Malatya'da altyapıya rekor yatırım

Özgür Özdemir, Malatya'da son dört yılda 2 bin 433 kilometre altyapı yatırımında bulunduklarını belirterek, "Malatya merkez ve bütün ilçelerde son dört yılda yaklaşık maliyeti 305 milyon TL olan toplam 2 bin 433 kilometre altyapı yatırımı yaptık. Malatya'nın gelecek 50-60 yılını kapsayacak şekilde projeler hazırladık. Ayağı yere basan sağlam projeler ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Kentte bağlı bütün ilçe merkezleri ve bağlı mahallelere hizmetleri götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Özdemir, kenttin doğu bölgesindeki Doğu Kollektörü hattı ilk etap çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Doğu kollektörü hattı çalışması tamamlanmasıyla günlük ortalama atıksu miktarı 30 bin metreküp artacak. Böylece tesisimizde toplam 150 bin metreküplük atıksu arıtılacak. Malatya merkez için kanalizasyona bağlı nüfus oranı Avrupa standartlara yani yüzde 97'lere ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı. Özdemir bu yıl suya zam yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:02
  1. Malatya
  2. Özgür Özdemir
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