Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge İlçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.19 Ocak 2018 Cuma 17:44
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 16.53'de, merkez üssü Pütürge'ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı