Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 16.53'de, merkez üssü Pütürge'ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı