Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 8 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik 6 Şubat'ta düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Elazığ ve Zonguldak'ta belirlenen 18 adreste gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.D., Ö.E., E.K., A.I., M.S.E., M.U., N.C. ve B.Y. tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.