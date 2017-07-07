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Malatya kayısısına Avrupa Birliği tescili

Malatya kayısısı için Türkiye Avrupa Birliği’nden resmi onay aldı. Böylece Malatya kayısısı AB tarafından tescil edilen ikinci Türk ürünü oldu.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:58
Malatya kayısısına Avrupa Birliği tescili

Avrupa Birliği (AB) yüzde 85 ile dünya üretiminde ilk sırada yer alan Malatya Kayısı’sını, Türk ürünü olarak kabul etti. Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci ürünü oldu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının(MTSO)büyük çabaları sonrası Türk ürünü olarak kabul gören Malatya Kayısı’sının AB tarafından tescillenmesi, ihracat ve ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.

TESCİL İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç yaptığı açıklamada, Malatya kayısısı Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenmesi için 2014’te başvuruda bulunduklarını anımsatarak, “AB tescilini almak için çok çalıştık ve ciddi bilimsel bir çalışma yaptık. Başvurumuz AB tarafından onaylandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Phil Hogan’ın katılımıyla 11 Temmuz’da belge takdimi yapılacak” dedi.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç 

Erkoç, “Bu tescil dünya çapında ürünü korumak ve AB logosuyla satılacağı için fiyatı global ölçekte arttırmak adına büyük yarar sağlayacak. Şuanda 104 ülkeye Malatya'dan kuru kayısı ihracatı yapılıyor. Malatya kayısısı dünyada hakimiyetini devam ettiriyor. Kuru kayısıda Malatya dünya kuru kayısı ihtiyacını yüzde 85 ile 90 oranında karşılama potansiyeline sahip. Biz bu potansiyelimizi iyi değerlendirerek ihracatımızı ve döviz girdimizi de arttıracağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:58
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