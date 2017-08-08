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Malatya İş Dünyası Platformu oluşturuldu

MSÜİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, bazı sivil toplum kuruluşları başkanları ile beraber Malatya İş Dünyası Platformunu oluşturduklarını söyleyerek, platformun ilk gündem maddesi olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yaklaşmakta olan seçimlerle ilgili istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:45
Malatya İş Dünyası Platformu oluşturuldu

Kalan, ANESİAD Şube Başkanı Resul Kocamaz, MİAD Malatya Temsilcisi H. Ahmet İlhan, TÜMSİAD Şube Temsilcisi Kerem Aktan, ikinci OSB Dernek Başkanı Cemal Alay, birinci OSB Dernek Başkanı A. Abbas Daşan ve ASKON Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş ile birlikte Malatya İş Dünyası Platformunu oluşturduklarını dile getirdi. Platformun ilk gündem maddesi olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yaklaşmakta olan seçimlerle ilgili istişare yaptıklarını kaydeden Kalan, toplantıda alınan kararlara değindi. Kalan, “MTSO’nun yönetiminde bir değişimin gerekliliğine inanıyoruz. Bu değişimin liyakat, ehliyet odaklı ve kuşatıcı bir konsensus ile gerçekleşmesi önemlidir. Bu değişimin seviyeli bir şekilde sonuçlandırılması için Malatya iş dünyası STK ları olarak aktif rol almaya hazırız. TSO yönetiminde yer almak arzusunda olan tüccar ve sanayicilerimiz ile istişare etmek isteriz. Bu istişarelerin sonuçları bilahare Kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:45
  1. Karataş
  2. Malatya
  3. Ab
  4. Abba
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