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Malatya 91 yılın en sıcak 3 Temmuz günü

Malatya'da bugün ölçülen 41 derece sıcaklık, 91 yıldır yapılan ölçümlerde 3 Temmuz rekorunu kırarak tarihe geçti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
Malatya 91 yılın en sıcak 3 Temmuz günü

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu Malatya'da bugün kaydedilen 41 derece sıcaklıkla 91 yılın en sıcak 3 Temmuz'u yaşandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan, yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

Erdoğan, Kuzey Afrika sıcaklarının bölgede etkili olduğunu belirterek "Malatya'da bugün ölçülen 41 derece sıcaklık, 91 yıldır yapılan ölçümlerde 3 Temmuz rekorunu kırarak tarihe geçti. Malatya'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık ise 42,5 dereceyle 30 Temmuz 2015 tarihinde ölçülmüştür." dedi.

Erdoğan, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yarın da etkisini sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Orduzu Tabiat Parkı'nda bulunan gölet çevresindeki gölgelik alanlarda dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
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