Mal kaçırma hevesleri kursaklarında kaldı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA FETÖ’cü firari sanıkların Türkiye’de bulunan ev, arsa gibi gayrimenkul ve otomobil, kira geliri, ticari hisseleri gibi menkullerini satma ve kaçırma gibi girişimleri boşa çıkarıldı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında haklarında yakalama kararı çıkartılan, tutuklanan ve yurtdışına kaçan ve kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY üyelerinin hangi yollarla edindikleri belli olmayan malları kaçırma girişimleri boşa çıkıyor.

FETÖ’cülerin bir başkasının üzerine mal transferinden, eski tarihli borç senedi vermeye, hatta boşanma davası yolu ile mirasçılarına mallarını aktarma çabaları boşa çıkıyor.

Memur olarak görev yapan FETÖ’cü teröristlerin mal varlığı araştırmasında, başka bir geliri olmadığı halde birden fazla gayrimenkul sahibi olduğu, arsa ve benzeri yatırımlar yaptığı ortaya çıkıyor. Bu mallardan bir kısmının kendi üzerine bir kısmının da yakın akrabaların üzerine yapıldığı belirtiliyor.

Avukat veya bir başkasına vekalet çıkartmak için noter veya konsolosluğa giden ve hakkında yakalama karırı bulunan şüphelinin TC kimlik numarası sisteme girildiğinde, sistem yakalaması bulunduğu gerekçesiyle otomatik olarak güvenlik güçlerine bildirimde bulunuyor. Bu nedenle de yakalanma korkusuyla vekalet çıkaramıyorlar.

ALACAKLARINI DA TAHSİL EDEMİYORLAR

Özellikle yurtdışına kaçan FETÖ’cülerin alacaklarını da tahsil edemedikleri ortaya çıktı. Birden fazla ev sahibi olan FETÖ’cülerin, kirada olan dairelerinden de kira alacaklarını alamadıkları öğrenildi.

Kiracının ev sahibinin terör örgütü FETÖ üyesi olduğunu öğrenmesinden sonra kirasını ödemediği ancak ev sahibi FETÖ’cünün de bu alacağa karşı icra davası açamadığı öğrenildi.

FETÖ’cülerin mallarını satmak için uyguladıkları diğer yöntem ise kendilerini geçmişte borçlu gibi gösterdikleri borç senetleri. Hainler, kendilerine yakın olmayan, üçüncü kişilere, geçmiş tarihli borç senedi düzenleyerek icra üzerinden mallarını elden çıkarmaya üçüncü kişilere nakletmeye çalışıyorlar. Bu işlemlerin de güvenlik ve istihbarat birimlerince takibe alınarak önlendiği öğrenildi.

BOŞANMA PEŞİNDELER

Özellikle 17/25 Aralık kumpas darbesi sonrasında haklarında inceleme ve soruşturma başlatılan FETÖ’cülerin diğer bir mal kaçırma yöntemi de eşi tarafından açılan boşanma davası. FETÖ’cülerin darbe girişimlerinin başarısız olması ve kaçmalarının ardından FETÖ’cülerin eşlerinin deşifre olmaması için boşanma davası açma talimatı verdikleri öğrenildi.

FETÖ örgütünün talimatı ve fetvası üzerine bu yöntemin devreye sokulduğu verilen ifadelerle ortaya çıkarıldı.

Boşanmaların olası mal varlıklarına el koymaya karşı bir tedbir olduğu saptanırken, boşanma davası açılmasından önceki 5 yılın araştırıldığı, mal varlıkları ve banka hesaplarının dökümlerinin ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Mal kaçırma amacıyla yapıldığı tespit edilen boşanmalarda, devredilen varlıklar, binalar, araçlar ve banka hesaplarının mercek altına alındığı da edinilen bilgiler arasında.