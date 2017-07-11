2012 KPSS Önlisans sınavındaki sorulardan olan "Memurların Mal Bildirimi Kaç Yılda Bir Yapılır" sorusunun cevabı 5'tir.



Bilindiği üzere; 04/05/1990 tarihli ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 7 nci maddesi ve bu Kanuna dayanılarak 10/08/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca görevli personelin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekir. Ayrıca mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bu değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi zorunludur.



3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 7. maddesi şu şekildedir:

"Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar."

Bu düzenleme gereğince, sadece memurlar değil tüm kamu personeli, sonu 0 ve 5 ile biten yılların Şubat ayının sonuna kadar mal bildirimi verecektir.

Mal Bildirimi Vermeyi Unutanlar

Bu yıla kadar, mal varlıklarında değişme olmasına rağmen bunu bildirmeyenler ciddi bir sorunla karşılaşabilirler. Kanunun 6. maddesi gereğince, örneğin mal varlığında önemli bir artış olarak gösteriken, taşınmaz mal alımı, kooperatif üyeliği ve taşınır mal alımlarının 1 ay içinde ek mal beyanında bildirilmesi gerekiyordu. ancak çoğu memur bunu unutmaktadır. Bu unutmalar, bir soruşturma sırasında müfettişlerin baktığı ilk konulardan birisi olmaktadır.

Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca, Yeni ve ek bildirimlerin, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak uygulamada mal bildirimleri bir çok kurumda, sadece "formların dosyaya takılması" şeklinde yürütülmektedir.