Bu haber 316 kez okundu

Makrosefali nedir?

Makrosefali kafa yapısının normalden büyük olması durumudur. Bu rahatsızlık genellikle kalıtımsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır ve erkek bebeklerde kız bebeklere oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

Makrosefali çeşitleri nelerdir?

Makrosefali hastalığı iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır.

İyi huylu makrosefali: Genetik bozukluklardan kaynaklanan makrosefali çeşitidir. Bu sorun, gebelik döneminin 6. ayında ultrasonografi ile tespit edilebilmektedir.

Kötü huylu makrosefali: Tümör, apse ve iltihap gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan makrosefali çeşitidir.

Makrosefali hastalığına yol açan etmenler nelerdir?

Kalıtsal özellikler: Anne veya babanın makrosefali olması doğacak bebeğinde bu hastalığa yakalanma ihtimalini %30 civarında arttırmaktadır. Eğer anne ve babanın ikisi de makrosefali geçirmiş ise bu oran %60'a kadar çıkabilmektedir.

Uyuşturucu bağımlılığı: Kadın hamilelik döneminde uyuşturucu kullanmaya devam ederse doğacak bebeğin kafasında ödem oluşabilir.

Makrosefali bulaşıcı mıdır?

İyi huylu makrosefali doğuştan olduğu için herhangi bir bulaşmaya neden olmaz. Kötü huylu makrosefali virüs kaynaklı ise çok küçük bir bulaşma ihtimali olabilmektedir. Fakat bulaşması için hastalığın haricinde farenjit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına da aynı anda neden olması gerekmektedir.

Makrosefali hastalığında görülen belirtiler nelerdir?

Normalden büyük kafa: Makrosefalinin en belirgin belirtisidir.

Mide bulantısı: Genellikle kötü huylu makrosefali de görülür. Yüksek kafa içi basınçtan dolayı oluşmaktadır.

Makrosefali nasıl tedavi edilir?

Makrosefalinin tedavisi: ilaç ve cerrahi tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle çoğu hastada ilk olarak ilaç tedavisi denenmektedir. Sonuç alınmadığı takdirde cerrahi yollara başvurulur.