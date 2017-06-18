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Maklube sofrasında bir üniformalı!

FETÖ/PDY bünyesinde  faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'in eski yönetici ve ortaklarına  yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında el konulan dijital malzemelerin  incelenmesi tamamlandı.

18 Haziran 2017 Pazar 13:15
Maklube sofrasında bir üniformalı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak  Holding'in eski yönetici ve ortaklarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun  detayları ortaya çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7  Haziran'da FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan  Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski ortak ve  yöneticilerine düzenlediği operasyonda el koyduğu dijital malzemelerin  incelenmesi tamamlandı.

İnceleme sonucunda, yönetime ait bir bilgisayarda, holdingin burs  verdiği üniversite öğrencileri olduğu öne sürülen kişilerin maklube yemeği  yerken, bu kişilerden birinin ise subay üniformasıyla fotoğrafı bulundu.

Başka bir bilgisayarda ortaya çıkartılan arşivde de bir holding  çalışanın, üst yöneticilerine, amirlerinin yapmış olduğu olumsuzluk,  kayırmacılık, hata ve israfları gören çok sayıda çalışanın örgüte burs ve himmet  vermek istemediğini anlattığı bir mail gönderdiği belirlendi.

Mailde, "Bir arkadaş yemekhanede sohbet ederken artık burs  vermeyeceğini ve başkalarından da burs istemeyeceğini söyledi. Sebebini  sorduğumda ise kendisinin aldığı 2 bin lira maaştan çocuklarının rızkını kesip  burs verdiğini ancak kendisinin bu sıkıntıyı çekmesine rağmen yöneticilerin  bolluk ve israf içerisinde kendilerini küçük görüp muhatap bile almadıklarını  söyledi." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Yöneticilerden birinin 2014 yılında personele attığı mailde, rüyasında  "Zümrüdü Anka" kuşu şeklinde gördüğü örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine  nasihatta bulunduğunu belirterek, yapılacak operasyonlara karşı tedbirli olmaları  yönünde uyardığı aktarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında  haklarında gözaltı kararı verilen 128 şüpheliden 41'i  7 ilde 103 adrese  düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin  ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken 6'sı adli  kontrollü olarak serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerden 14'ünün önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu  bulunduğu, 11'inin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Diğer 62 zanlının  yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:15
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  • vatansevervatansever2 sa önce
    Zumrutu anka degil o kara kargadir..yanlis gormusundur..
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