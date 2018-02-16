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Makine ve teçhizata iki yıl KDV yok

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü, 2018 ve 2019’da makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı hedeflediklerini belirterek, “Şu anda ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

16 Şubat 2018 Cuma 09:15
Makine ve teçhizata iki yıl KDV yok

Sanayi üretiminde katma değeri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak üzere başlatılan “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında ilk “Türkiye Makine Sanayi Zirvesi” İzmir’de yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Özlü, geçen hafta perşembe ve cuma günleri İzmir’e geldiğini, İzmir Teknoloji Üssü’nün müjdesini verdiğini hatırlattı.

Özlü, İzmir’in bu projeyi sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teknoloji Üssü projemiz İzmir’e ivme getirecek, Türkiye’mize güç katacaktır. Bugün itibarıyla 809 Ar-Ge merkezine, 159 tasarım merkezine ulaşmış bulunuyoruz. İzmir’de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi sayısına ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde makine sektörünün çok özel bir konumu bulunduğunu kaydeden Özlü, makine sektörü olmadan sanayileşmeden bahsedilemeyeceğini söyledi. Özlü, “Makine sektöründe kapasite kullanım oranı 2017 yılında yüzde 79,2’ye ulaşmıştır. ‘Made in Turkey’ damgasının yanına ‘Turkish Machine’ mührünü vurduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:15
  1. Bilim
  2. Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü
  3. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı

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