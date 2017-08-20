Makine mühendislerine akademik destek

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, yönetim kurulu üyeleri Melih Yalçın ve Tayfun Çaylan ile Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Çağrı Bulut katıldı. Kurumlar adına, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, protokolü imzaladı. Yaşar Üniversitesinin meslek odaları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir’e değer katmak için bu işbirliklerinin devam edeceğini söyledi. Dinçer, “Yaşar Üniversitesi olarak üretilen bilim ve bilgiyi paylaşmaya büyük önem veriyoruz. Üniversite-STK ve sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Mühendislik Fakültemizde, öğrencilerimiz, bu kapsamda birçok proje üretiyor. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi lisansüstü eğitim alarak çağın gereklerine daha uyumlu hale gelen ve kendilerini sürekli geliştiren mühendislerimizin sayısının artması için bu işbirliği protokolünü imzalıyoruz” dedi.

"Mesleki kariyerleri için faydalı"

Bilginin ve teknolojinin sürekli geliştiğine değinen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin ise oda üyesi mühendislerin de gelişen ve yenilenen teknolojiyi yakalayabilmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Ermin, “Bu protokol sayesinde pek çok mühendis, eğitimlerine lisansüstünde devam edebilecek. Mesleki kariyerleri için faydalı olacağını düşünüyoruz. Üniversitelerle sanayi ve meslek odalarının işbirliği için birçok proje üretiyoruz. Bunlardan biri de her yıl mühendislik öğrencileri için düzenlediğimiz fuar ve yarışmalar. Yaşar Üniversitesi öğrencileri sanayi kuruluşları için ürettikleri projelerle yarışmamızda son yıllarda birçok derece aldı. Bu yönüyle de bu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.