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Makine ihracatında bahar havası

İhracatı yüzde 8 ila 10 oranında artan sektörün önde gelen isimlerinden Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Avrupa ülkelerinden gelen taleplerin yoğunluğuna işaret ederek, ihracatta İtalya, Polonya ve Rusya gibi ülkelerin ön planda olduğunu belirtti.

12 Ocak 2018 Cuma 10:57
Makine ihracatında bahar havası

YENİ AKİT- YAKIN PLAN 200 ülkeye ihracat yapan makine sektörü en verimli dönemini yaşıyor. İhracatı yüzde 8 ila 10 oranında artan sektörün önde gelen isimlerinden Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Avrupa ülkelerinden gelen taleplerin yoğunluğuna işaret ederek, ihracatta İtalya, Polonya ve Rusya gibi ülkelerin ön planda olduğunu belirtti. 2017 verilerini olumlu bulan Dalgakıran, “Dünyada artan ticarete uyumlu olarak makine ihracatımız 14 milyar dolara dayandı. Fena bir rakam değil ama biz daha başarılı olabilir, atılım yapabiliriz” dedi.

BİRİM FİYATI TATMİNKÂR DEĞİL

Çetin rekabetin ihracat birim fiyatlarını arttırmayı gerektirdiğini anlatan Dalgakıran, şu görüşleri paylaştı: “Biz bundan böyle yükte hafif pahada ağır üretime ve satışa odaklanmalıyız. Ne yazık ki kilogram birim fiyatında tatmin edici seviyede değiliz. Kaliteli, katma değerli üretim yapan firmalarımız var ama sayıları yeterli değil. Şüphesiz bunların sayısı artmalı. Tabii makinede bilişime, yazılıma ağırlık vermemiz de kilogram fiyatını arttırır ki daha değerli ürünler elde etmemize imkan tanır.”

ÜRETİM YÜZDE 15 ARTTI

Dalgakıran, makine üretiminin yüzde 15 arttığına temas etti. Bu oranın artmaya devam edeceğini dile getiren Dalgakıran, “Şu aşamada gelgitli büyümeler bizi mutlu etmiyor. Onun için devamlı büyümeli, katma değerli bir sektör haline gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Kredi Garanti Fonu’na (KGF) değinen Dalgakıran, “Fon ekonomi gibi makine sektörünü de büyüttü. Krediye kolay bir şekilde erişen firmalar yatırımlarını arttırdı. Bu da üretime ve ihracata yaradı” yorumunu yaptı.

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı, makine ve aksamları sektörünün karlı olduğunu, umut vaat ettiğini dile getirdi. Böyle bir sektöre yatırım yapmanın firmaların lehine olacağını kaydederken, “Yatırımla ülkemiz ihya olur, üretimimiz ve büyümemiz artar” mesajını verdi.
Dalgakıran, yatırımcıya yer tahsis edilmesi talebinde bulunan Adnan Dalgakıran, “Büyük şehirlerde, önemli illerimizde arsa fiyatları pahalı. Bu soruna karşı adımlar atılmalı, üreticinin lehine adımlar atılmalı” uyarılarında bulundu.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 80

Makinede yerlilik oranını arttırmanın önemine dikkat çeken Dalgakıran, “Makinede pek çok alt sektör var. Her alt sektörün yerlilik oranı farklı. Yüksek teknolojiye gittiğinizde yerlilik oranı düşüyor. Ama makine sektörünün tamamını ele alırsak yerlilik oranı yüzde 70-80 seviyelerinde.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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