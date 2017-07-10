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Makedonya’daki reklam panolarına “15 Temmuz” afişleri asıldı

TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:10
Makedonya’daki reklam panolarına “15 Temmuz” afişleri asıldı

Başkent Üsküp olmak üzere Makedonya’nın birçok yerindeki reklam panoların 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle afişler asıldı.

TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:10
  1. Makedonya
  2. Üsküp
  3. TİKA
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