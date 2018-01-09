Makedonya'da neler oluyor? BESA Hareketi'nde temizlik...

İşte İNSAMER Balkan coğrafyası uzmanı Emin Emin'in söz konusu ifadeleri:

Kısa zaman önce Makedonya'da genç Müslüman akademisyenler tarafından kurulan ve girmiş olduğu ilk genel seçimlerde büyük bir başarı elde eden, ancak son yerel seçimlerde hedeflediği başarıyı yakalayamayan BESA Partisi üzerinde iç ve dış istihbarat örgütlerinin düzenlediği bir operasyon gerçekleştirilmekte.

Son yerel seçimlerde alınan mağlubiyet sonucunda BESA Merkez Meclis Kurulu tarafından istifası istenen BESA Hareketi Genel Başkanı Bilal Kasami, bu talebi reddederek farklı grupların boyunduruğu altına girmiştir. Kasami, 6 Ocak tarihinde Üsküp'teki BESA Genel Merkez'inde düzenlenen Merkez Meclis toplantısında, parti tüzüğüne aykırı hareket etmesi ve yerel seçimlerle ilgili sorumluluk almamasından dolayı görevden alınmıştır.

Görevden alınmasının ardından Kasami, kendisini destekleyen küçük bir grup (Kenan Mazlami'nin yeğeni Sedat Süleymani, Adnan Azizi ki bu şahıslar BESA Partisinin kurucu üyeleridir. Bunların yanı sıra vahabilerin lideri olarak bilinen Bekir Halimi'nin adamları Kastriot Recepi ve Sedat Ramadani gibi simalar da Kasami'nin yanında yer aldı) parti üyesi ile Kalkandelen'de paralel merkez meclis toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Kasami, 107 delegeden 64'ünün, yani salt çoğunluğun aldığı kararı kabul etmediğini açıkladı. Buna ek olarak Kasami, kendisini destekleyen yukarıda adı geçen kişilerin yanı sıra maskeli ve silahlı bir Vehhabi grubuyla birlikte bugün (8 Ocak 2018) BESA Partisinin Üsküp'teki Genel Merkezi'ne zor kullanarak girdi.

Kasami ve küçük bir grup destekçisine karşı olarak, BESA Partisi'nin Kalkandelen de dahil olmak üzere tüm şubeleri kurulun almış olduğu kararı kabul ettiklerine dair basın açıklaması yaptılar.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda, BESA Partisi'nin genel seçimlerde meclise gönderdiği beş milletvekilinden üçünün Üsküp Merkez Meclisi'nin almış olduğu kararı tanıdığı, iki milletvekilinin ise çekimser bir tutum sergilediği ortaya çıkmıştır.

Olayların bu denli kontrolden çıkması, ilk başta da bahsedildiği gibi BESA Partisi'ne düzenlenen bir operasyondur. Çünkü Balkanlar'da muhafazakâr ve İslami değerlere sahip çıkan bir partinin siyasi arenada etkin rol almasına izin verilmemektedir.

Yapılan bazı analizlerde BESA Partisi'nin parçalanmasında iki kanalın etkili olduğu ifade edilmektedir. Bunlardan biri, iktidardaki Arnavut partisi BDİ mensubu olan ve FETÖ ile yakın ilişkileri bulunan Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi ile BESA Partisi'nin bazı mensupları arasındaki ilişki. Diğer kanal ise, hükümetteki Makedon partisi SDSM'ye mensup Soros-FETÖ işbirlikçilerini adeta kendi ilahları olarak gören Vehhabilerdir.

Makedonya'da geçen yıl göreve başlayan SDSM hükümetinin izlemekte olduğu “yurttaşlık” politikaları neticesinde Makedonya'daki etnik partilerin dağıtılması ve siyasi arenadan silinmesinin amaçlanıyor olması da, BESA üzerinde yürütülmekte olan operasyonun diğer bir kanıtı olarak gösterilmektedir.

Daha vahim ve ilginç olan durum ise, SDSM ve ABD Üsküp büyükelçisi Jess Bailey'in uyguladığı "yurttaşlık konsepti"nin inşası içerikli alaycı planın zaman geçtikçe kademeli olarak etnik Arnavutlar, etnik Makedonlar ve Batı yanlısı eğilime karşı yürütülen bir Evanjelist – Vahabist hükümranlığına dönüşmesidir. Bu politika Arnavut siyasi kanadını parçalayarak SDSM'nin neo-şovenizm politikasını “yurttaş toplum” sıfatı altında pazarlamasını sağlamaktadır.

BESA Partisinin üzerinde dolaşan karabulutlar her ne kadar umutsuzluk yaratsa da, partide gerçekleşen temizlik orta ve uzun vadede BESA'nın daha sağlam bir parti olmasını sağlayacaktır.