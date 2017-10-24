Makarnayı neden çok seviyor ve tüketiyoruz?

Makarnadan sağlıklı beslenmenin lezzetli bir parçası olarak zevk almak için kilonuzu düzenleme ve hastalıkları önlemeye yardımcı olma gibi oldukça sağlam nedenleri bulunmaktadır.

Makarna, bitkisel bir gıda olarak çevresel etkisinin düşük olması, kolay hazırlanması, yüksek enerji içermesi ve kolay saklanabilmesi sayesinde, tüketiciler nezdinde en çok tercih edilen gıda olmaya devam ediyor.

Çoğu geleneksel beslenme düzenlerinin (örneğin; bilimsel olarak kanıtlanmış Akdeniz diyeti gibi,) önemli bir bileşeni olarak makarna kolay yapımıyla, sağlıklı olmasıyla ve çeşitliliğiyle kusursuz bir yiyecektir. Aynı zamanda sağlık, beslenme ve doğayla ilgili çağdaş çözümler sunan, bütçeye uygun temel bir gıdadır.

İlk defa yirmi yıl önce Uluslararası Makarna Örgütü IPO’nun Türk delegasyonunun önerisiyle hayata geçirilen 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlamaları yarın Brezilya’nın Sao Paulo kentinde başlayacak. "Herkes için makarna" sloganıyla gerçekleştirilecek ve dünyanın dört bir yanından onlarca ülkenin desteklediği 20’inci Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde, dünyada açlıkla savaşan vakıflar yoluyla 3 milyon tabak makarna ihtiyaç sahiplerine bağışlandı.

Bu yılki Dünya Makarna Günü'nün Barilla için farklı bir anlamı olduğunu belirten Barilla Gıda Genel Müdürü Piero Mirra, “Tüketicilerimize ‘iyi bir gıda’ sunmak için küçük bir dükkandan başlayıp, hem insanlar hem de gezegen için sağlıklı ve iyi gıdalar üreten küresel liderliğe uzanan yolculuğumuzda 140’ıncı yılımızı kutluyoruz. Hedefimiz Akdeniz yaşam tarzından ilham alan, keyifli beslenme alışkanlıklarını teşvik ederek insanların ilk tercihi olmak” dedi.

DOĞRU MAKARNA PİŞİRMENİN FORMÜLÜ:

Makarna uzmanı İtalyanların “doğru makarna pişirme formülü” ise şöyle: “Her 100 gram makarna için 1 litre su ve sağlık durumunuz elveriyorsa 10 gram da tuz”. Tuz, su kaynadıktan sonra suya ekleniyor. Makarna, pakette yazan pişme süresinden 1 dakika daha az ocakta tutuluyor çünkü, pişme işlemi süzme, sos ekleme ve tabaklara dağıtma sırasında da devam ediyor. Bu arada “Al dente” (dişe gelir) makarna, çok pişmiş makarnadan daha düşük glisemik indekse sahip olduğundan, kan şekerini hemen yükseltmiyor, daha iyi sindiriliyor ve uzun süre tok tutuyor.