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Makamı kapısız belediye başkanı

Samsun'da Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in makam kapısının bulunmaması görenleri şaşırtıyor. 13 yıl önce AK Parti'den seçilen Genç, göreve geldiği günden bu yana 'kapı' olmadan görev yapıyor. Milletle tüm engelleri kaldırdıklarını belirten Genç, haftada bir gün halkla bir araya geldiklerini de belirtti.

Makamı kapısız belediye başkanı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:49
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Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 28 Mart 2004 yerel seçimi sonrasında görevi devralınca makam kapısını söktürdü. 3 dönemdir aralıksız AK Parti'den belediye başkanı seçilen Genç, 13 yıldır makam kapısı olmadan vatandaşa hizmet ediyor.

3 binada da makam kapısını söktürdü

2004 yıllarında eski otogar alanında bulunan belediye binasında vatandaşların kendisi ile rahatlıkla görüşebilmesi için makam odası kapısını yerinden söktüren Başkan Genç, 29 Mart 2009 yerel seçimini de kazanarak tekrar belediye başkanı olduktan sonra geçici olarak taşındığı belediye sosyal tesislerindeki makamında da kapıyı kaldırdı. Haziran 2013'te hizmete açılan ay-yıldızlı yeni hizmet binasındaki makam kapısını da söktüren Başkan Genç, tam 13 yıl boyunca makam odasında 'kapı' olmadan görev yapmaya devam ediyor.

Makam kapıları sergileniyor

Söktürdüğü makam kapılarını başkanlık katında özel bir vitrin yaptırarak burada sergileyen Başkan Osman Genç, makam odasının kapısını söktüren Türkiye'de ilk belediye başkanı olduğunu söyledi. Genç, “2004 yılında seçildiğimiz günde milletimize vermiş olduğumuz söz itibariyle 'başkanlık kapısını çıkaracağız ve milletimize açacağız' diye ifade etmiştik. O günün şartlarında milletle kopuk bir belediyecilik anlayışı olduğu için, milletin seçmiş olduğu belediye başkanına ulaşamadığı için bu mesajı vermiştik. Verdiğimiz bu söz üzerine seçildiğimiz ilk gün itibariyle kapımızı çıkarttık ve ilk belediye binamızda icraatımıza başladık. Daha sonra var olan eski belediyemizin yerine bu yeni belediyemizi yaptık. Bu projeyi yaparken de başkanlık katındaki makam odasının kapısını kapısız inşa ettik. İnanıyorum ki, Türkiye'de tek olan bu geleneğin bizden sonra da devam edecek olan bir geleneğe dönüştürdük. Buradaki mesaj sadece; millet seçtiği başkanına kesintisiz ulaşabilir. Biz bugün Canik Belediyesi olarak yapmış olduğumuz kurumsal dönüşüm ile birlikte sadece belediye başkanını değil, belediyedeki kendisine hizmet eden bütün kurumdaki amirlerine, memurlarına 7 gün 24 saat demeden ulaşabilecek bir sistemi kurduk. Gördüğünüz gibi bu makam 13 yıldır kapısız bir belediyedir. Sadece 13 yıl değil, bundan sonra dünya var oldukça bu belediye inanıyorum ki kapısız bir belediye başkanlığı olarak millete hizmet verecektir” dedi.

"Milletle tüm engelleri ortadan kaldırdık"

Milletle tüm engelleri ortadan kaldırdığını belirten Başkan Genç, “Asıl mesele, milletle aramızdaki bütün engellerin ortadan kaldırılması meselesiydi. Onu da hem icraatlarımızla hem iletişimimizle hem de milletimizle bütünleşerek onu ortadan kaldırdık. Sadece kapımızı kaldırmadık, milletimizle de halk günü yaparak, halkın haftada bir gün birlikte bir araya gelerek böylece gönül bağımızı kuracak olan bir sistemi de burada kurguladık. Milletimizin varlığı bizim varlık sebebimiz olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

 
EtiketlerTürkiyeAK PartiSamsunCanikOsman Genç8 Mart
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