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Makam odasına girdi! Savaş alanına dönmüş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün makam odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği değerlendirilen yangında zarar gören yerleri inceledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
Makam odasına girdi! Savaş alanına dönmüş

BBP Genel Merkez binasının üçüncü katında dün akşam saatlerinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu yangın çıktı ve 2 kişi dumandan zehirlendi. Bugün sabah saatlerinde yangında zarar gören binada temizlik ve tadilat çalışması başlatılırken, Destici, patlamanın yaşandığı makam odasında incelemelerde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Destici, "Dün büyük bir hadise yaşandı ama bir can kaybının ve ağır yaralı bir arkadaşımızın bulunmaması en büyük teselli kaynağımız. Neden kaynaklandığı noktasında emniyetin araştırmaları devam ediyor. İtfaiye de kendi raporunu tutacak ve bu raporlar çıktıktan sonra patlamanın nedenini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Olay anında burada bulunmamam bizim için Allah’ın bir lütfu oldu. Özel Kalem Müdürümüz ilk olarak patlama sesini duyduktan sonra aşağı bakıyor ancak daha sonra kapıyı açtığında duman çıktığını görünce kapıyı kırıyor. Daha sonra burada ikinci bir patlama gibi ses duyuluyor. Aynı şekilde o da klimanın olduğu bölümden geliyor. Ne oluyor diye yukarı doğru çıktığımızda ağır bir duman vardı. Binayı ivedi bir şekilde boşalttık. Hemen itfaiyeye haber verdik. Biraz geç kalmış olsalardı yangın binanın tamamını sarabilirdi. Sebebi araştırılıyor. İtfaiye raporunun bugün çıkacağı belirtiliyor ama net raporun 1 hafta kadar süreceğini ifade ettiler" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
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