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MAK timlerinden, kanyonda nefes kesen kurtarma operasyonu

Mersin'in Mut İlçesi Kestel Kanyonu'nda 8 kişilik dağcı ekibinden sağ ayak bileği kırılıp mahsur kalan Nesrin Söylemez'i, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan askeri helikopterle gelen Muharip Arama Kurtarma (MAK) Timleri kurtardı.

22 Ağustos 2017 Salı 15:32
MAK timlerinden, kanyonda nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay, dün Mersin'in Mut İlçesi Dağ Pazarı Mahallesi Kestel Kanyonu'nda meydana geldi. Kanyona tırmanmak için gelen 8 kişilik dağcı grubunda bulunan Nesrin Söylemez, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı.

Dağcıların ihbarı üzerine bölgenin sarp kayalıklarla çevrili olması nedeniyle Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 135'inci MAK Filo Komutanlığı'ndan kalkan helikopter, sporcuların bulunduğu alana hareket etti. Kanyona giden timler 75 metre derinlikte bulunan yaralı Nesrin Söylemez'i halat yardımıyla helikoptere taşıdı. MAK Timleri ayak bileği kırılan Söylemez'i helikopterle Mut Stadyumu'na götürerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Nesrin Söylemez'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAK Timlerinin kasklarında bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kurtarma operasyonu sonunda helikoptere alınan Nesrin Söylemez, kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:32
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