MAK Timi davasında 7 tahliye

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in, Moda Deniz Kulübü'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 2 helikopteri silah ve mühimmatlarla donatan, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) bölüğü ve diğer birimlerdeki 29'u tutuklu 31 askerin yargılandığı davada, 7 sanık tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı MAK Timi Komutanı Astsubay Başçavuş Yılmaz Bahar, iddiaya göre, 15 Temmuz günü sabah saatlerinde 7'şer kişilik 3 timle, ağır silahlarla donatılan üsse ait 6 araçla, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı, koruma gerekçesiyle Konya'dan İstanbul'a hareket etti. Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, 135'inci MAK Filo Komutanı Yarbay Alparslan Şahin, filodaki askerlerin büyük bölümünü evlerine gönderdi. Sonra mühimmat deposundaki görevliyi değiştirip, deponun başına kendi ekibindeki görevliyi getirdi. Ardından 2 helikoptere 4 makineli tüfek, yaklaşık 6 bin mermi ve altlarına füze savar sistemi yerleştirildi. Sonra 7'şer kişilik 3 tim saat 18.00 sıralarında Konya'dan İstanbul'a 2 helikopterle hareket etti. Yalova'da ikmal yaptıktan sonra diğer ekiplerle birlikte Moda Deniz Kulübü'ndeki düğüne baskın düzenlendi.



KONYA'DA YARGILANMAYA BAŞLANDILAR



Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün basan timlerin bulunduğu 2 helikoptere 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda silah ve mühimmat yükleyen 29'u tutuklu 31 askerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanmasına geçen 19 Temmuz günü Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



7 gün süren duruşma sonunda askerlikten ihraç edilen sanıklardan savunmasında 15 Temmuz'da ilk gözaltına alınanlardan olduğunu belirten ve cüzdanından 1 dolar çıkan eski binbaşın Ömer Murat Özal, eski Albay Şahin Aykaş, eski binbaşılar Göksel Dağodası, Serkan Aydın, eski subay Fatih Altınay, eski astsubay Semih Sungun ve Serdar Kaya tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Duruşma 21 Kasım tarihine ertelendi.

