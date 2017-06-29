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Maicon'dan Sao Paulo'ya veda mesajı

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Maicon Roque, takımı Sao Paulo için veda mesajı yayımladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:47
Maicon'dan Sao Paulo'ya veda mesajı

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Maicon Roque, takımı Sao Paulo için veda mesajı yayımladı.

Maicon, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da oynama fırsatı bulduğu için memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır formasını giydiğim Sao Paulo'da her zaman en iyi performansımı sergilemeye çalıştım. Takım arkadaşlarım, yöneticiler, kulüp görevlileri ve Sao Paulo'nun milyonlarca taraftarına teşekkür ederim. Burada yaşadığım eşsiz anları unutmayacağım. Sao Paulo hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz ekibi Porto'da forma giydiği 2009-2016 yıllarında dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sene transfer olduğu Brezilya temsilcisi Sao Paulo'da çıktığı 44 maçta 3 gol attı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:47
  1. Galatasaray
  2. Brezilya
  3. Portekiz
  4. Galata
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