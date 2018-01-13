Maicon'a Galatasaray'ı öneren sürpriz isim!

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli silahı... Sadece kestiği toplarla ya da engellediği gollerle değil, skora verdiği katkıyla da Aslan'ı sırtlayan bir isim... Cimbom'un sezon başında Sao Paulo'dan aldığı Maicon, Antalya kampında konuştu.

Maicon yaptığı açıklamada "Buraya gelmeden önce Taffarel ile değil, Lugano ile konuştum. Takım arkadaşımdı ve bana şehirle, kültürle, G.Saray ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. O yüzden Lugano'nun söyledikleri benim için iyi bir referans oldu. Taffarel ile konuşmadım ama benim hakkımda söylediklerini bir videoda duymuştum. O da beni çok mutlu etti. Çünkü Taffarel bizim efsanemiz. Çok önemli bir oyuncuydu kendisi. Şimdi onunla burada çalışma fırsatı bulacağım. Çok mutluyum bu yüzden. Taffarel'in ne kadar neşeli, ne kadar pozitif bir insan olduğunu diğer konuştuğum arkadaşlardan da öğrendim. Futbolda neşe çok önemli. Mutluysanız, neşeliyseniz bu otomatikman işinize de yansıyor." dedi.

'ANTRENMANLARDA 'GOL' ÇALIŞIYORUM'

"Çok fazla salon futbolu oynardım. Ama daha önce hiç forvet olarak oynamadım. Orta saha oynadığım oldu fakat sonrasında tekrardan stopere döndüm ve kariyerime bu bölgede devam ettim. Gol atmaya gelince, Tanrı'ya şükürler olsun ki bu golleri atmayı bana nasip etti ve 25 yıl önce Falko Götz'ün ardından en çok gol atan stoper oldum. İlk yarıda baya bir gol attım. Bu mutlaka çalışarak oluyor. Antrenmanlarda duran top pozisyonlarına çalışıyorum."