Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Maicon: İmparator geri döndü

Göztepe karşısında frikikten attığı golle skoru 3-1'e getiren ve bu sezon 5'inci golünü atan Maicon, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2017 Pazar 23:23
Maicon: İmparator geri döndü

Attığı frikik golüyle ilgili açıklamalarda bulunan Maicon, "En son attığım frikik golünü geçen sezon Sao Paulo’da oynarken Atletico Mineiro’ya atmıştım. Bugün topun başına inanılmaz güvenli geldim. Zaten hafta boyu da çalışmıştım. Tanrı’ya şükürler olsun güzel de vurdum. Takımımıza bu şekilde yardım ettiğim için mutluyum” dedi.

Golden sonraki sevinciyle ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "O, anlık bir gol sevinciydi. Kardeşim kaza yapmıştı o yüzden duygusal bir reaksiyondu. Fatih Hoca’nın bizle yaptığı devre arası konuşması, bizi motive etmesi ve verdiği taktiklerle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü” diye konuştu

Devre arasında Fatih Terim'in kendilerini motive ettiğini belirten Maicon, "Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, 'İmparator' geri döndü. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki İmparator ile beraber bu şampiyonluğa ulaşacağız” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 23:23
  1. Fatih Terim
  2. Maicon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
    1. Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
    2. S.Arabistan'dan şaşırtan İsrail hamlesi
    3. Nijerya'da benzin krizi büyüyor
    4. İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon..
    5. Maicon: İmparator geri döndü
    6. Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle..
    7. Sokak ortasında kanlı infaz
    8. Piyango ve şans oyunları toplu kumar mı?
    9. Fatih Terim'den flaş açıklama
    10. Sudan'dan Türkiye'ye 'Hilafet' sevgisi
    11. “Âhirette nereye gitmek istiyorsanız,..
    12. Türkiye atağa kalktı! Tarihi hamle
    13. CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün..
    14. ABD'de uçak kazası! Ölüler var
    15. İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı..
    16. Cüneydi davasında flaş gelişme
    17. Terim'li Galatasaray ezdi geçti
    18. Ülkede savaş giderek kızışıyor: 7 ölü
    19. Ahıskalı Türklerden Türkiye'ye teşekkür
    20. Bakan Soylu çok kızmıştı! Yine CHP çıktı
    Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
    Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı