Maicon: Galatasaray’dan teklifi duyunca iş orada bitti

Galatasaray’ın Brezilya’nın Sau Paulo ekibinden transfer ettiği defans oyuncusu Maicon, Slovakya’da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Maicon, "Tekrar Avrupa’ya döndüğüm için de çok mutluyum. Bu mutluluk ilk geldiğim gün başladı. Taraftarların beni havaalanında karşılaşması çok güzeldi. Bu güzel şeylerin karşılığını sahada vereceğim" diye konuştu.

"Teklifi duyunca iş bitmişti"

Ocak ayında sadece söylenti olarak teklifi duyduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "3, 4 hafta önce resmi teklif aldım. Menajerim söyledi. Teklifi duyduğumda iş bitmiş. Gelen teklif beni mutlu etti. Sonra kulüpler konuştular. Benim için 3, 4 hafta önce gelen teklifte bitmişti" dedi.

"Havaalanındaki karşılaşmadan çok etkilendim"

Havaalanındaki karşılamadan çok etkinliğini vurgulayan yıldız futbolcu, "İlk defa geliyorsunuz o kadar insan sizi karşılıyor. Kariyerimin en güzel dakikalarından biriydi. Kulüpte hocalar, oyuncuyla, yöneticiler başkan herkes beni en güzel şekilde karşıladı. Elimden gelenin maksimumu yapacağımdan kimse şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Benim geliş amacım takıma defansif anlamda destek olmak"

Takım arkadaşlarının geldiği günden beri gösterdiği ilgiden dolayı etkilendiğini ve güveninin arttığını ifade eden başarılı futbolcu, "Adaptasyon sürecini en kısa zamanda aşacağımı düşüyorum. Sau Paulo’da 4’lü ve 3’lü defans oynadık. Her iki sistemde de oynayabilirim. Benim geliş amacım takıma defansif anlamda destek olmak. Bunu da takım olarak yapabiliriz. Ben bireysel olarak en iyisini yapacağımı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyun yapım agresif"

Galatasaray’a geliş amacının sarı-kırmızılıların tarihinde yer almak olduğunu söyleyen Maicon, "Benim oyun yapım agresif ve teknik olarak da iyiyim. Galatasaray’da oynuyorsanız agresif ve teknik olmalısınız. Herkes benden hem mücadeleyi hem de savaşçı ruhu bekleyebilir" şeklinde konuştu.

"Her zaman hazır olmalısınız"

Galatasaray gibi büyük takımların büyük oyunculardan oluştuğunubelirten defans oyuncusu, "Ama sahada isim kazanmıyor. En iyi şekilde maçlar hazırlanmanız gerekiyor. Takımda önemli isimler var. Maçlar fiziksel, mental ve psikolojik olarak hazır olmasınız" diye konuştu.

"Galatasaray’ın bana ne kadar güvendiğini gösterir"

Bonservisine ödenen paranın hatırlatılması üzerine Maicon, "Bu para Galatasaray’ın bana ne kadar güvendiğini gösterir. Bende bunu karşılığını vereceğim. Sahada yüzde yüzümü vereceğim" diye cevap verdi.

"Taraftar hangi lakabı uygun görürse takabilir"

Brezilya’da ‘Defansın tanrısı’ lakabının olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Ben de insanım. Hatalar yapabilirim. O yüzden bu biraz abartı takma ad olabilir. Burada başka bir takma ad da olabilir. Benim odaklandığım, bu takım için neler yapacağım. Ondan sora taraftarlar hangi isimi uygun görürse istediğini takabilir" açıklamasını yaptı.

Maicon, Porto’da forma giydiği zamanda Galatasaray ile daha önce Emirates Kupası’nda karşılaştığı ve sarı-kırmızılıların orada ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğünü söyledi.

"Süper Lig, güce dayalı bir lig"

Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Maicon, "Güce dayalı bir lig olduğunu biliyorum. Ben hangi ligde hangi takımda hangi rakibe karşı her zaman aynı oynarım. Her maça aynı şekilde odaklanırım" dedi.

Yıldız futbolcu, Türkiye’ye gelmeden önce Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Uruguaylı Diego Lugano ile görüşme yaptığını da açıkladı.