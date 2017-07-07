Mahzun Ayasofya... Ne zaman ve niçin müze yapıldı?

Ayasofya, 1934 yılında alınan bir bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılmıştır. Peki bu müze kararı şuan iptal edilebir mi veya Ayasofya neden bu kadar önemli.

1- Ayasfoya, İstanbul'un fethi sorasında, kiliseden camiye çevrilen sembol yapıdır. Kılıç hakkı olarak görülmektedir. Osmanlı büyük fetihlerde, o yerde artık İslam bayrağının dalgalandığını göstermek için sembol bir yapıyı camiye çevirmektedir. Kılıç hakkının kulandığı bu yapı Ayafosya olmuştur.

2- Ayafosya 1918'de İstanbul işgal edilince dahi, işgal güçlerinin müdahalesine uğramamıştır. Eğer o dönemde işgal güçleri Ayasfosya'yı müze yapmış olsaydı, işgal sonrasında müzeyi camiye çevirmek kolay olurdu.

3- Ayasofya 1934 yılına kadar Osmanlı'nın en önemli hatta bir numaralı protokol camisi olmuştur.

4- Kabine toplantılarına genel olarak katılmayan Mustafa Kemal Atatürk, 1934 tarihindeki kabine toplantısınabaşkanlık yapmış ve müze kararı alınmasını temin etmiştir.

5- 1934 yılı Ocak ayında, Yunanistan lideri Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel barış ödülüne aday göstermiştir. Ayasofya için Kasım ayında müze kararı alınmıştır. Aralık ayında ise Nobel barış ödülü İngiltere eski Dışişleri Bakanı Arthur Hendersen'e verilmiştir. Bu tarihi süreç, Ayasofya'nın müze yapılması kararının, şuan tam olarak bilinmeyen bazı uluslararası ilişkilere binaen alındığı göstermektedir.

6- Endülüs bölgesinde, İspanya'da yer alan Kordoba Camii'nin müze statüsünün, Ayasofya'ya bağlı olduğu söylenmektedir. Dünyanın en önemli camileri arasında yer alan ama içine sütunları kesilerek kilise yapılan ve müzeye dönüştürülen bu yapının, Ayasofya'nın camiiye dönüştürülmesi halinde bütünüyle kiliseye dönüştürüleceği ifade edilmektedir.

7- Bugün Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camii yapılması halinde, Türkiye, uluslar arası kararlarla çok ağır yaptırımlara muhatap olunabilir.

(Memurlar.net)