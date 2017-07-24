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Mahsur kalan vatandaştan ilginç yanıt!

Esenyurt’ta dere yatağına inip mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan vatandaş, “Pisti temizlemek için indim. Çekmece gölünü de ben temizledim” dedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
Mahsur kalan vatandaştan ilginç yanıt!

İlginç olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesin’de meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar dere yatağında yarı çıplak bir adamın yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İndiği derede mahsur kalan adam kendisini seyreden vatandaşlara, “Yüzelim ya ayıp değil mi" diye bağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan Z. Yıldırım’ın niye girdin sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Z.Yıldırım, “Temizlemek için, pisti temizledim. Çekmece gölünü de ben temizledim” diye konuştu.

Kurtarılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
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