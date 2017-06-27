Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin üstündeki tentede mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bulunduğu yerden alınırken ekiplere zor anlar yaşatan köpeği ekipler kısa sürede kurtardı. Köpeği kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşlardan büyük alkış aldı.