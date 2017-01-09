Mahsun Kırmızıgül'den yeni rezillik

Daha önce FETÖ ve PKK propagandası yapan filmleriyle büyük tepki çeken Mahsun Kırmızıgül bu kez de dini değerleri hedef aldı. İslam’la bağdaşmadığı iddia edilen son filmi 'Vezir Parmağı'nın 25 Ocak’ta gösterime girmemesi için açılan imza kampanyasına 43 bin kişi katıldı.

Mahsun Kırmızıgül'den yeni rezillik
Eklenme: 09 Ocak 2017, 11:32
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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı'nın yayına girmemesi ve kaldırılması için change.org sitesinde kampanya düzenlendi. "İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül'ü kınıyorum. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyorum" ifadelerinin yer aldığı kampanyanın muhatapları RTÜK ve BİMER olarak belirlendi.

İSLAM'LA BAĞDAŞMAYAN SAHNELER

Sosyal medyada da olayın duyurulmasıyla birlikte kampanyayı şu ana kadar 43 bin kişi imzaladı. Sosyal medyada film için "İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor. Lütfen bu filme dur diyelim. Bu film İslam'a saldırıdır. Neslimizin bozulmasına ilk adım merdivenidir. Bu soğuk savaşla 1 saatlik nikâh muta nikâhını normalleştirecekler, gençleri ve ailelerimizi perişan edecekler. Cumhurbaşkanlığı, RTÜK, BİMER'e hemen şikâyet edelim. Bu rezil filmi istemiyoruz" denilerek imza kampanyasına çağrı yapıldı.Vezir Parmağı filmininde başroldeki Mahsun Kırmızıgül'e Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız'dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

 
EtiketlerVezir ParmağıMahsun KırmızıgülFETÖPKKİslamRTÜKBİMER
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Mehmet ilik

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İnsanın da şereflisi sevilir. Fetö ve benzerlerini cehennem sevsin. Orası ne kötü bir menzilli. Onlara yakışan da orasıdır.

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murat

mahsun unun yönetmen,demet in şarkıcı olduğu ülkenin adıdır Türkiye.Neşet Ertaş,Kazancı Bedih in bıraktığı yerdeyiz.Sanat duvarının üzerin bir tuğla koyacak yeni sanatçılar lazım bu millete.

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emraheskinova

Tam bir hain hem islam hem Turk dusmani , atin su Pisligi vatandasliktan gitsin amerikada yasasin

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