Mahsun Kırmızıgül'den ilginç terör mesajı

Hendek operasyonları sırasında attığı mesajla büyük tepki alan sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün İzmir'deki terör saldırısı sonrası birlik çağrısı yaparak geri vites yapması dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül'den ilginç terör mesajı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 11:00
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Mahsun Kırmızıgül İzmir'deki hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan Kırmızıgül'e destek verenler kadar geçmişteki sözlerinden dolayı eleştirenler de oldu.

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Mahsun Kırmızıgül, PKK'lı teröristlerin hendek kazıp asker ve polislerimizi hedef aldığı günlerde bir açıklama yapmış ve hükümeti 'Merhametsiz' olmakla suçlamıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün o günkü açıklamaları hem tepki çekmiş hem de sevenlerini oldukça üzmüştü.

TERÖRE KARŞI KENETLENME ÇAĞRISI

Bugün ise Kırmızıgül'ün hedefinde terör üretenler vardı. Son zamanlarda DEAŞ ve PKK gibi örgütlerin saldırı yaptığı şehirlerin adını yazan Kırmızıgül, teröre karşı her şeye rağmen kenetlenme çağrısı yaptı.

"BU KEZ İZMİR AĞLIYOR! GÜN, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

İzmir'de yaşanılan terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırmızıgül, şunları söyledi: "Kayseri, Ankara, İstanbul derken bu kez İzmir ağlıyor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde her şeye inat kenetlenmeliyiz"

 
EtiketlerDEAŞPKKMahsun Kırmızıgül
HABER YORUMLARI
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ABDULLAH

Gül gibi ferahlatıcı,iç açıcı,güzel bir açıklama devamını bekleriz.İnşaallah samimidir.Bu aziz milletin ekmeğini yiyipte bu vatana ihanet eden kim varsa Allah onu kahretsin.Bir gün mutlaka hesabını verecektir.

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Seyyah

Bunda şaşıracak ne var .adamın filmi yakinda vizyona giriyor. İyi olmuş derse filmi güme gider.Ee politik olmak lazim.

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yazdım

ya.şak film çıkaracakya şu an boykot kampanyası var bu filme gidilmemesi içingeri vites filan değil bununki

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ulvi

gecmiste pkk li olan hickimse pisman olmaz. asin hepsini. 10binlerce haini teroristi besliyoruz disarda issizler para kazanmak icin 40 takla atiyor. o yuzden en kolay karin doyurma yolu. yap bi katliam, sonrasinda tayyip baba aferin cok guzel yaptin dercesine besliyor seni omur boyu. ne rahat ya.

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Heso

Film gösterime girecek yaniii ...uyanik ya

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gölge etme

Gölge etmesin yeter. Terör sempatizanlarının olumlu olumsuz mesajları bizi alakadar etmiyor. Biz birlik olmasını biliriz.

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beyaz zenci

Takiye yapıyor Barboras Şansal i.nesi gibi

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