Mahsun Kırmızıgül o geceyi unuttu mu?

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Isırılan AK Partili vekilden 'Aşılarımızı yaptırdık' açıklaması

TBMM Genel Kurulunda yaşanan arbedede CHP’liler tarafından bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “Onların amaçları sadece kavga etmekti. Gerginliği azaltmak ve sakinleştirmek için araya girdim. Tam o sırada yere düşen bir CHP’li bacağımdan beni ısırdı ancak hastaneye gittik, bütün aşılarımızı yaptırdık.’ dedi.