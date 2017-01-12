Mahsun Kırmızıgül o geceyi unuttu mu?

Güneydoğu'da yaşananlar için devleti suçlayan Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'ya çatal atanların yanında olduğunu unutturmaya çalışıyor.

Mahsun Kırmızıgül o geceyi unuttu mu?
Eklenme: 12 Ocak 2017, 16:00
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Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği temizlik operasyonlarının ardından PKK'nın köşeye sıkışmasıyla birlikte "sözde barış" çağrısı yapan isimlerin arasına Mahsun Kırmızıgülde eklendi.

 

PKK'YA LAF YOK, DEVLETE 'KATİL' DEDİ

Operasyonları hedef alan Kırmızıgül'ün PKK'ya tek laf etmemesi dikkat çekti.

AHMET KAYA'YA ÇATAL FIRLATILIRKEN ORADAYDI

Magazin Gazetecileri Derneği'nin 12 Şubat 1999'daki ödül töreni gecesinde sanatçı Ahmet Kaya'ya ödül verilmiş ve Ahmet Kaya ödülün ardından kısa bir konuşma yaparak, yeni albüm müjdesini vermiş ve çıkaracağı yeni albümünde bir de Kürtçe parça olacağını söylemişti.

Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya Kürtçe klip çekeceğini açıkladığı için linç edilirken, sahnede 10. Yıl Marşı'nı söyleyenler arasındaydı. Kırmızıgül aradan yıllar sonra Kürtçe şarkı söyledi, klip çekti.

 

 
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