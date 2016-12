Mahşer meydanı nerede kurulacak?

Mahşer meydanı nerde kurulacak? Dünyada kurulacaksa Hz. Adem'den (as) beri gelen bütün insanlar nasıl sığacak?

“O gün arz (yer) başka bir arza çevrilir, gökler de (başka göklere)..” (İbrahim, 48)

İnsanların mahşer günü toplanacakları yer, şu an yaşadığımız dünya değildir. Kıyametin kopmasıyla bu dünya yok olacak, yerine bambaşka bir arz (mevkıf) yaratılacaktır. Bu yeni arz ise; dünyadan çok daha büyük olacaktır.



“Arz öyle bir arza dönüşür ki, bu arz sanki gümüş gibi (saf ve tertemizdir), üzerinde haram kan dökülmemiş ve hiçbir günah işlenmemiştir.” (İbn-i Mes’ud)



“Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.” (Buhari, Müslim)



Yani mahşer meydanı beyaz ve düz bir alan olacaktır. O alan üzerinde dağ, dere, ev, bahçe gibi şu yeryüzünü andıracak hiç bir şey bulunmayacaktır. Âlimler, bu düzlüğün, mahşer meydanının muazzam genişliğine işaret ettiğini de söylemişlerdir. (Kütüb-i Sitte)



Elbette bütün insanların toplanması için yaratılan bir yer, bu gayeye uygun ölçülerde yaratılacaktır. “Şüphesiz ki Allah Alîm (her şeyi bilen), Kadîr (her şeye gücü yeten)dir.” (Nahl,70)



Asrın âlimlerinden Bedîüzzaman Hazretleri de dünyanın güneş etrafında dönerken bir senede çizdiği azametli dairenin, kıyamet koptuktan sonra mahşer yerine dönüşeceğini söylemiştir. Bu alan ise; insan yürüyüşüyle 124 bin senelik bir mesafeye karşılık gelmektedir. Bu ifadeden mahşer meydanının ne derece büyük olacağı anlaşılmaktadır. (Mektubat)