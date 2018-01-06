Mahremiyete saygıda gözler Bakanlık’ta

Akit’in gündeme getirdiği, kamuoyundan ve sağlık camiasından da büyük destek gören hasta mahremiyetiyle ilgili konuşan uzmanlar, düzenleme konusunda topun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu, talimatnameyle bile giderilebilecek kamu hastanelerindeki mahremiyet ihlali sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini söylediler.

Kamu hastanelerindeki mahremiyet ihlallerine yönelik haberimiz gündemdeki yerini koruyor. Akit’in “Mahremiyeti ihlal can alıyor” ve “Mahremiyet düzenlemesi şart” manşetleriyle gündeme getirdiği, kamuoyundan ve sağlık camiasından da büyük destek gören hasta mahremiyetiyle ilgili konuşan uzmanlar, düzenleme konusunda topun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu, talimatnameyle bile giderilebilecek mahremiyet ihlali sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini söylediler.



“DOĞUMHANEDE ERKEĞİN NE İŞİ VAR”

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı Kemal Özer, bireylerin sağlık konusunda istediği tetkiki istediği sağlık personeline yaptırma hakkının olduğunu söyledi. Özer, şunları dile getirdi: “Hastanın doktor seçim gibi bir hakkı varken teknisyen seçiminin mümkün olmaması kabul edilmez. Kişinin, erkek veya kadına muayene olma hakkı evrenseldir. Doğumhanelere erkek hasta bakıcıların girdiğine yönelik iddialar da oldukça rahatsız edici. Doğumhanede erkeğin ne işi olabilir? Hem kadın haklarından, kadına istihdamdan söz edilip hem de bu durumların yaşanması kabul edilemez.”



BAKANLIK ÇÖZÜME KAVUŞTURMALI



“Uluslararası haklar açısından sağlık konusunda bireylerin hiçbir şey yaptırmamak gibi bir hakkı da var, yaptırmak istediği, tetkiki istediği sağlık personeline yaptırma hakkı da vardır” ifadelerini kullanan Özer, şöyle devam etti: “Bu hakkın ülkemizde henüz geniş çerçevede tanınmamış olması hukukun ihlali anlamına da gelmektedir. Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili merciler, ivedilikle bu sorunu çözüme kavuşturmalıdır.”



“HALKIN TALEPLERİ DİKKATE ALINSIN”



Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Akben de kamu hastanelerinde mahremiyet hususunda yaşanan sıkıntılarla ilgili vatandaşların taleplerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Akben, şöyle konuştu: “Devletimizin son 15 yılda sağlık alanında büyük hassasiyet ve fedakarlıkla halka yönelik hizmetleri hepimizin malumudur. Halkın refahını artırmaya yönelik büyük hassasiyet ve fedakarlıkla gerçekleştirilen devrim niteliğindeki hamlelerde, hasta mahremiyeti konusunun da biraz daha öne almasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Mahremiyet hususunda gelen taleplerin dikkate alınması gerekiyor.”



“BASİT TALİMATNAME İLE ÇÖZÜLEBİLİR”



Çözümün zor olmadığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı’nın mahremiyet konusunda daha önce gerçekleştirdiği bir düzenleme vardı. Onun kapsamı genişletilerek sorunlar ortadan kaldırılabilir. 2014 yılında kamu hastanelerinde uyulması gereken mahremiyet kurallarının kapsamı biraz daha genişletilmişti. Kanun gibi ağır bir hükümden çok, bir talimatname yahut yazılı olmayan bir teamülle bile halledilebilecek mahremiyet meselesi konusunda devletimizin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL