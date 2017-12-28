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'Mahrem imam' itiraf etti: Perşembe günleri aynı saatte...

Örgütün mahrem imamlarının kripto askerleri 15 günde bir perşembe günleri arayıp talimat verdiği tespit edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:58
'Mahrem imam' itiraf etti: Perşembe günleri aynı saatte...

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde bugüne dek yaklaşık 100 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli askerlerden birçoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" olduğu ve adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

MAHREM YAPILANMASININ DETAYLARI DA ORTAYA ÇIKIYOR

İtirafçılar, ifadeleriyle FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması hakkında önemli bilgiler aktarırken bu kapsamda soruşturma da genişleyerek sürüyor.

Alınan ifadelerle devam eden soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının detayları da ortaya çıkıyor. Terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasındaki "imamlar"ın genelde öğretmenlerden seçildiği belirlendi.

PERŞEMBE GÜNLERİ AYNI SAATTE

Örgütün mahrem imamının ankesörlü telefon ile her hafta veya 15 günde bir "perşembe" günleri aynı saatte, görevdeki uzman çavuş ve astsubayları cep telefonundan ayrı ayrı arayarak görüştüğü ve talimatlar verdiği tespit edildi. Aranan kişilerin ise birbirinden habersiz oldukları belirlendi.

FETÖ'nün imamının uzman çavuş ve astsubayları aradıktan sonra yine ankesörlü telefon ile perşembe günleri aynı saatte teğmen ve üsteğmenleri arayarak buluşma yerini söylediği saptandı.

Birbirinden habersiz kripto askerlerle ayrı ayrı buluşan mahrem imamın, örgüt üyelerine talimatları aktardığı deşifre edildi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 13:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • bekirbekir46 dk önce
    Geberesice kafirlerin tasmalı köpeği deccal feto, RABBİM canını alıp cehenneme gönderdiği gün bu milletin ve ümmetin bayram günüdür.......
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