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Mahmut Uslu'dan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert ifadelerde bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 02:44
Mahmut Uslu'dan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında sunucu Ertem Şener, Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu ile yaptığı telefon görüşmesinden kesitleri yayınladı.

Ertem Şener'in haberine göre Mahmut Uslu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında sert ifadeler kullandı ve "Mustafa Cengiz'i niye tebrik edeyim? Mustafa Cengiz değil miydi Fenerbahçe'yi şikecilikle suçlayan. Bizi bu şekilde suçlayan kişiyi tebrik etmem." sözlerini sarf etti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 02:44
  1. Mahmut Uslu
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  3. Fenerbahçe
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